Senso unico sul lungomare di Pietra, il consigliere Carrara: "Aurelia intasata e centro desertificato, ma per sindaco e assessori il problema non esiste"

"Non è vero che le code di automobili sull'Aurelia creino disagio e sofferenza: sindaco e assessori hanno detto che i cittadini approvano! È come se fossero felici. Attenzione! Non l'hanno detto una volta soltanto che i cittadini approvino pienamente l'operato dell'amministrazione comunale, spronandola ad insistere ed andare avanti, ma l'hanno detto più volte in cui si sia parlato, sempre su iniziativa dell'opposizione, del senso unico sul lungomare centrale che, per opinione generale, è la causa vera della paralisi del traffico automobilistico di Pietra Ligure".

Così Mario Carrara, consigliere comunale a Pietra Ligure, tornando ad accendere i riflettori sul tema del senso unico istituito sul lungomare Bado cittadino.

"Per "muoversi" tra le nostre città rivierasche e tra queste ultime e l'entroterra è giocoforza servirsi dell'automobile - continua Carrara - ma, mentre prima del 16 Gennaio 2020 gli spostamenti erano in termini di tempo "accettabili" perché "normali", ora, invece, dopo la scellerata (ed illegittima) imposizione del senso unico sul lungomare centrale di Pietra Ligure, la "normalità" si misura, ormai, il più delle volte, solo in ore per la percorrenza di pochi chilometri. Chi, perché "obbligato" dal proprio lavoro, deve andare da una località ad un'altra è stato trasformato da "lavoratore pendolare automobilista", a cittadino "sequestrato" in automobile. Infatti, si direbbe che passi una parte della propria giornata come se fosse "...agli arresti domiciliari, da scontarsi chiuso in macchina" in colonna, per diverse ore al giorno e, ora, anche sotto il sole. Sono, quindi, "tempi" della propria vita, sottratti al proprio tempo libero, sottratti agli affetti, sottratti ai propri familiari. Chiusi in automobile, aspettando che la "coda", si muova per progredire di qualche metro. Ogni volta; ogni giorno".

"E questa situazione assurda, impensabile fino a qualche anno fa, si ripropone quotidianamente - continua - Quando, nel corso del 2020, vedendo gli effetti disastrosi che l'imposizione del senso unico sul lungomare stava avendo sulla viabilità di Pietra Ligure e sulla mobilità intercomunale, abbiamo intrapreso le prime iniziative affinché fosse ripristinata la situazione precedente che mai aveva creato problemi, ci è stato opposto dal Sindaco De Vincenzi un secco rifiuto argomentando nei modi più vari (...ed assurdi). Infatti, per lui, la coda continua sull'Aurelia non veniva provocata dal senso unico sul lungomare Bado, ma, alternativamente, dai lavori sull'autostrada a Finale, da quelli nella galleria autostradale di Borghetto, da quelli nel tratto di Albenga…, ecc. E questo il Sindaco lo dichiarava testualmente, rinviando ad una fase successiva in cui i lavori autostradali stessi fossero terminati, l'eventuale valutazione della situazione".

"Perché, invece, nel 2023, visto che nel nostro tratto di autostrada lavori non ce ne sono e l'afflusso dei turisti è tornato come prima dell'era "Covid", la situazione è diventata più simile ad un inferno? - si chiede l'esponente di minoranza - Simile ad un inferno rovente, nel caldo torrido, in cui gli automobilisti in coda si dibattono come le lucertole sotto il sole ed il centro storico si è progressivamente desertificato, con poca sparuta gente che lo frequenta ed i negozi che stentano ad andare avanti e chiudono? Sì, perché bisogna aspettare il fine settimana per vedere un po' di animazione nelle strade e piazze centrali. Poi, durante il resto della settimana è tutto un usuale scialbore. Ed i soli "fine settimana", come pure i soli mesi di luglio ed agosto non bastano più a raddrizzare e compensare tutte le perdite e le problematiche precedenti o quelle di un intero periodo".

"Mentre l'Aurelia è intasata dalle code continue delle automobili, il lungomare di Pietra Ligure, invece, è, ormai, piombato nel deserto: eppure siamo già a fine Giugno, la stagione turistica è già inoltrata, ma questo desolante spettacolo è diventato cosa normale. In una situazione del genere non deve meravigliare se i negozi, anche quelli storici, chiudono. L'abbinamento: "affitti" dei locali, ancora rapportati ai tempi d'oro, mischiato con il calo verticale dell'afflusso della clientela, costituiscono una miscela micidiale per la sopravvivenza del tessuto commerciale del centro storico. Il sindaco è riuscito a capovolgere proprio quella che è la normalità di tutte località turistiche in cui il "centro storico", che rappresenta il "salotto buono" della città, viene valorizzato incentivando la gente a frequentarlo; qui il risultato è che esso è stato "desertificato", scoraggiando la gente in tutti i modi possibili, a venirci. Il risultato è questo. Ovviamente, alle nostre proteste ed alle nostre molte Mozioni discusse in Consiglio comunale affinché si ripristinasse sul lungomare il doppio senso di circolazione che non aveva mai causato inconvenienti, è stato risposto che sono, sostanzialmente tutte "provocazioni"; che non è vero che i cittadini sono scontenti di questo stato di cose, ma anzi lo approvano e ne sono felici! Ma non solo! Ci è stato detto esplicitamente, che il problema, in realtà, non esiste!".

Nella chiosa finale, Carrara cita una dichiarazione rilasciata dall'assessore Amandola nel consiglio comunale del 22 ottobre 2021: "Forse, una volta tanto, è giusto il passaggio di una frase pronunciato dall'assessore Amandola: chi si candiderà, tra un anno, ne risponderà".