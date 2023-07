Il 14 luglio a Rialto un incontro pubblico informativo sulla Peste Suina Africana

"La Peste Suina Africana, la malattia virale ad elevata contagiosità e mortalità che colpisce suini domestici e cinghiali, è ormai tema di emergenza anche in Liguria. Pur non essendo trasmissibile all’uomo, ha gravi ripercussioni socio-economiche nelle aree in cui è diffusa. Inoltre non esistendo alcun tipo di trattamento o vaccino, risulta di difficile contenimento/eradicazione. Visto l’aumento della diffusione e l'inserimento del nostro territorio comunale fra le aree soggette a restrizioni (zona soggetta a restrizione I) a far data dal 15 maggio scorso, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico informativo per aumentare la consapevolezza sulla tematica".

Così Valentina Doglio, sindaco di Rialto, informa dell'appuntamento fissato per venerdì 14 luglio alle ore 20:45 presso la Sala consiliare in via Melogno, 43.

I relatori saranno il dott. Giuseppe Ru dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed il dott. Marco Lovesio, Direttore del Dipartimento di prevenzione e S.C. Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti dell’ASL2.

"L’obiettivo è quello di fronteggiare la diffusione della PSA attraverso l’informazione, fornendo tutti gli strumenti utili a far comprendere l'importanza della prevenzione ed il rispetto delle norme e dei comportamenti da adottare. Data l'importanza delle tematiche affrontate, si auspica una importante partecipazione" conclude il sindaco.