Risse, aggressioni, dehors distrutti: un’altra notte da incubo ad Alassio

Diversi i focolai violenti nella Città del Muretto. I disordini sono avvenuti in un vicolo adiacente Passeggiata Grollero, in prossimità dei Bagni Elide, e hanno coinvolto alcuni giovani, con almeno una persona ferita, probabilmente a causa dell'uso di un coccio di bottiglia, tavoli e sedie divelte, macchie di sangue dappertutto.

Nel frattempo, un secondo scontro fra giovani in via Torino, che ha visto anche l’intervento di forze dell’ordine e pubblica assistenza mentre, quasi contemporaneamente, poco distante, in piazza Airaldi Durante, il dehors del chiosco della piazza è stato devastato, con tavoli, sedie e un distributore refrigerato di acqua e bibite andati distrutti.