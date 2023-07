Calice apre una stagione estiva di eventi all'insegna di musica, teatro e non solo

Si aprirà stasera con lo spettacolo teatrale "I fantaximi? Ma nu existan", commedia in dialetto ligure messa in scena dalla compagnia dei "Belli che andeti" con appuntamento alle ore 21 in piazza della Chiesa di San Nicolò, la stagione degli appuntamenti estivi a Calice Ligure.

Sarà questa la location che, sempre alle 21 (fatta eccezione per lo spettacolo di venerdì 11 agosto che invece si terrà al rifugio "Casermetta" di Pian dei Corsi), si animerà dando ampio spazio al teatro ma soprattutto anche alla musica per animare l'estate del comune dell'entroterra finalese.

Dodici appuntamenti serali che il Comune ha predisposto insieme all'Associazione "Calice Città della Musica" col sostegno dei "Zueni de Corxi", Avis e Croce Bianca locale, e con la Parrocchia.

"Ringraziamo le associazioni coinvolte per le iniziative programmate che siamo certi allieteranno la stagione di molti cittadini e non solo - spiegano dall'Amministrazione -Un particolare ringraziamento a don Selva per la consueta disponibilità e per gli spazi concessi. Un augurio di una buona estate a tutti".