Don Luca lascia le parrocchie di Lusignano e San Fedele, il consigliere Radiuk: "Simbolo di ispirazione e dedizione"

Il consigliere comunale con delega alle frazioni di San Fedele e Lusignano Raiko Radiuk saluta don Luca: "Spiace molto che se ne vada, ma sono molto contento per la Parrocchia di Sant'Antonio Abate di Diano Marina che, son sicuro, con il cuore aperto e le braccia tese accoglieranno Don Luca nella loro comunità, pronti ad accompagnarlo in questo nuovo capitolo del suo ministero".

"Per 5 anni è stato con le comunità di Lusignano, e poco meno con quella di San Fedele, anni della tragedia del Covid, nei quali Don Luca non si è mai tirato indietro, aiutando e confortando le due comunità".

"Chi semina nel cuore del prossimo parole di consolazione e speranza, raccoglierà il frutto dell'amore e della gratitudine. Grazie Don Luca per tutto quello che hai fatto. Spero che a breve il nostro amato Vescovo, S.E. Mons. Borghetti, saprà fare la giusta scelta per trovare un nome altrettanto all'altezza per le nostre due comunità. Un affettuoso arrivederci a Don Luca, simbolo di ispirazione e dedizione", conclude Radiuk.