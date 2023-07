Quiliano, ritiro ingombranti: comunicato il calendario per le diverse frazioni

Quiliano si prepara per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

Diversi saranno i punti di raccolta, il primo in piazza della Costituzione, esattamente nel parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport. Gli orari di raccolta saranno compresi tra le ore 8 e le ore 12 e saranno nei giorni mercoledì 5 luglio, mercoledì 9 agosto, mercoledì 6 settembre, mercoledì 4 ottobre, mercoledì 8 novembre e mercoledì 6 dicembre.

Per quanto invece riguarda la frazione di Cadibona, il servizio avrà luogo in diverse località e date specifiche: in piazza Pollero, dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 9 dicembre, in località Torre, sempre dalle 8 alle 12 di sabato 9 settembre.

Infine, per la frazione di Roviasca, Montagna e Mulini, la raccolta avverrà presso il bivio di Montagna/Roviasca, sempre dalle 8 alle 12, di sabato 14 ottobre. Per coloro che non dispongono di un mezzo di trasporto per gli oggetti ingombranti, sono previsti dei punti di raccolta appositi: a Montagna in piazza Veirasca, a Roviasca in via Cavassuti, dopo l'incrocio con via Mele.

Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti ed è necessario presentarsi con un documento d'identità valido al momento della consegna degli oggetti.