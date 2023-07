Savona, padre Anselmo nuovo viceparroco di San Pietro

Padre Angelo Anselmo è il nuovo vicario della Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico. Lo ha nominato il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. "Ringrazio il Signore per avermi condotto qui in parrocchia a Savona, che seppur non conosco ancora bene mi è stata descritta come una realtà bella, vivace e dinamica", le sue prime parole in un messaggio ai parrocchiani.