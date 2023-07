Savona, Sanna: "Preoccupati dalla sostenibilità dei nuovi turni della polizia locale, serve ampliare l'organico"

Rodolfo Sanna (UILFPL - Segretario G.A.U. comune di Savona) interviene sull'estensione della copertura dei turni serali (da lunedì a sabato) da parte della polizia locale di Savona: "Siamo contenti che l’organico, sia degli uffici che degli agenti, stia crescendo di numero, ma siamo ancora lontani dall'organico che era presente negli anni antecedenti al pre-dissesto".

"Siamo preoccupati riguardo la sostenibilità dei nuovi turni della polizia locale e riteniamo che per poter lavorare in sicurezza, oltre ad un costante coordinamento con le altre forze dell’ordine soprattutto in occasione di interventi sul campo, sia altrettanto importante e necessario incrementare ulteriormente l’organico in modo da poter sostenere l’aumento dei carichi di lavoro".

"Auspichiamo quindi un aumento dell’organico in tempi brevi ed un costante monitoraggio dei carichi e delle condizioni di lavoro in modo da poter effettuare le opportune correzioni qualora si evidenziassero criticità", conclude Sanna.