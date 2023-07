Siglata la convenzione tra Comune di Andora e Croce Bianca per manutenere i defibrillatori del territorio

Andora ha 11 defibrillatori portatili, pronti all’uso in spazi pubblici, edifici sportivi e scolastici. Sei di questi sono stati donati dalla Croce Bianca con la quale il comune di Andora ha firmato una convenzione per la loro continuativa manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.

“In questo modo si garantisce il corretto funzionamento degli apparecchi che sono in luoghi dove c’è grande presenza di persone di tutte le età: penso agli edifici sportivi in particolare, come il palazzetto dello sport, il bocciodromo, il porto turistico o il parco delle Farfalle oltre naturalmente alle nostre scuole – ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport Ilario Simonetta – Ringrazio il presidente della Croce Bianca, dottor Giovanni Poggio per la firma di questa convenzione: non solo questa associazione ha donato sei apparecchiature che vanno ad aggiungersi a quelle comprate dal Comune e alle ulteriori donate dal Lions Club Andora e Valle del Merula, ma ora ne assume gratuitamente il controllo periodico. Inoltre, provvederà alla manutenzione ordinaria, alla verifica delle batterie e delle piastre che sono soggette a scadenza, richiedendo il solo costo dei materiali. La cosa più importante è che potremo essere certi di aver affidato questi preziosi strumenti salvavita a volontari scrupolosi ed esperti che ancora una volta hanno confermato l’estrema disponibilità al concreto servizio verso una comunità da cui godono la piena stima”.

Sul territorio di Andora i defibrillatori sono presenti nel centrale Parco delle Farfalle, nella sede comunale di Protezione Civile, nel Porto turistico, nella scuola dell’infanzia di Via Piana del Merula, nella Scuola Primaria e secondaria di primo grado di Via Cavour, nella Scuola Primaria e dell’infanzia di Via Molineri, nel Palazzetto dello Sport di via Piana del Merula, nel Bocciodromo Comunale sito in Via Marco Polo, e nei borghi e località dell’entroterra Colla Micheri, Conna, e Rollo.

Il Comune procederà annualmente al finanziamento del preventivo per la manutenzione straordinaria dei defibrillatori, oltre che alla verifica della corretta esecuzione della convenzione.