Tir a fuoco sulla A10: autostrada riaperta ma ancora lunghe code

E’ stata riaperta poco dopo le 8.30 l’Autostrada dei Fiori tra i caselli di Imperia Est e Ovest in direzione Ventimiglia, dopo l’incendio che, questa mattina intorno alle 5.30 ha distrutto completamente un Tir che trasportava pneumatici.

Il mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme per un rogo che si è sviluppato per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia stradale e ai sanitari dell'automedica del 118. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo pur rimanendo ustionato prima di essere trasportato in codice giallo da un mezzo della Croce Rossa di Imperia al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo.

La circolazione in direzione Francia è rimasta bloccata per quasi tre ore, in modo da consentire il lavoro dei soccorritori. Ora il transito è consentito ma è ovviamente rallentato e una lunga coda si registra tra Andora ed Imperia. Ora è previsto il lavoro di rimozione del mezzo ed il ripristino della sede stradale, che comporterà rallentamenti per diverse ore.