Borghetto, avvisi cambio valvole del gas. L'allerta del sindaco: "Iniziativa privata non obbligatoria"

Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, mette in guardia la cittadinanza in merito ad un avviso comparso nei giorni scorsi tra le vie del paese. Si tratta di un manifesto che promuove l'installazione di nuove valvole gas - monossido di carbonio e antincendio.

"Il volantino in questione, peraltro affisso senza nessuna autorizzazione, si riferisce ad un’iniziativa commerciale di un soggetto privato per la quale non sussiste nessun obbligo di adesione - spiega il primo cittadino - non vi è alcun accordo né con il Comune né con i gestori del gas".