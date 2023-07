Ex Savam, la Scotti interroga il sindaco di Altare: "Perché il passaggio pedonale in via Cesio è stato ridotto? I passeggini non passano"

La consigliera indipendente Rita Scotti interroga il sindaco di Altare Roberto Briano: "Ieri ho ricevuto ben 29 segnalazioni, perché il passaggio pedonale in via Cesio è stato ridotto a 20 centimetri, spingendo il new jersey contro il muro?".

"La larghezza standard di sedie a rotelle, passeggini per il trasporto di neonati, deambulatori o carrellini per il trasporto della spesa è di 60 centimetri minimo".

Come oramai noto, lo stato di degrado dell'ex vetreria Savam ha causato la chiusura al traffico per motivi di sicurezza di via XXV Aprile e via Cesio.

"Mentre via XXV Aprile è chiusa tramite un blocco in cemento e una sbarra con lucchetto, via Cesio, inizialmente, era stata parzialmente interdetta consentendo un passaggio largo circa 70 centimetri".

"Occorre ricordare che dallo scorso 30 settembre, via Cesio rappresenta l'unico passaggio pedonale che permette di transitare da una parte all'altra della chiusura, senza dover percorrere diversi chilometri".