Gimkana improvvisata sul ponte antico di Pontelungo, Distilo: "Spettacolo indecente"

"Non ci sono parole per commentare la 'bravata' fatta sul nostro ponte antico di Pontelungo. Credo che ogni ingauno abbia provato, vedendo il video, un forte sentimento di rabbia e amarezza". Cosi commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale di Albenga.

"È davvero triste aver assistito ad uno spettacolo indecente che ci fa sentire come se ci avessero torturato senza la possibilità di reagire. Già molto tempo fa noi della minoranza con un articolo, che avevo stimato e condiviso, a firma del consigliere Tomatis, avevamo fatto presente lo stato di abbandono e incuria di questo splendido monumento della nostra città", aggiunge.

"È inutile denunciare e dire le cose che non vanno ad un amministrazione che sta chiusa nel palazzo e non gira per la città, non parla con i cittadini, non ascolta nessuno, usando un arroganza amministrativa quasi da dittatori. Non voglio creare polemica di carattere politico anche su un episodio di questa natura, ma insomma, qualcuno deve occuparsi della nostra splendida Albenga perché non basta montare dei pachi per nascondere i problemi".

"Sono sicuro che le forze dell’ordine riusciranno ad individuare gli autori. Non chiedo loro di punirli penalmente, ma semplicemente con un video di scuse alla città tutta e un po’ di lavori socialmente utili da esaurire proprio sul nostro ponte. Questo per far capire quanto sia importante per noi questo splendido monumento".

"Per finire con una battuta posso consigliare comunque di contattare il nostro nuovo super eroe che gira in città sulla bicicletta con il telefonino in mano. Magari lui troverà i responsabili. Sono certo che saprà come intervenire e capire se si trattava di una ragazzata, in fondo, sinceramente, tutti siamo stati giovani e le bravate sono capitate a tutti", conclude Distilo.