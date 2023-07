Chiusura sede INPS a Carcare, Molinaro (sindaco Cosseria): "Ennesima polpetta avvelenata per il nostro comprensorio"

"La decisione arbitraria di chiudere la sede dell'INPS di Carcare è l'ennesima polpetta avvelenata per il nostro comprensorio. Possibile che un ente così importante, soprattutto per le persone in età avanzata, non riesca a programmare le risorse umane?".

Questo il commento del sindaco di Cosseria Roberto Molinaro che aggiunge: "Questa razionalizzazione dei costi che si traduce in una chiusura degli sportelli periferici, anche se Carcare non può certo definirsi una periferia, deve terminare. Per molti il digitale è sconosciuto. Non abbiamo tutti vent'anni, la maggior parte degli abitanti è over 60".

"Questo continuo stillicidio dei servizi al cittadino porta ad un impoverimento del territorio, già penalizzato dalla complessa orografia e dalle infrastrutture che andavano potenziate già dagli anni '60. Come sindaco non accetto questa decisione, la subisco e se ci sarà qualche iniziativa per opporsi legalmente a questa decisione deplorevole, l'appoggerò".

"Basta tagli e chiusure dei servizi essenziali, si sta operando una svalutazione complessiva del nostro entroterra. Come possiamo pretendere di attrarre nuovi residenti con questi annunci deleteri? Rispetto anche per i cittadini che scelgono con coraggio di mantenere in vita realtà che sarebbero destinate alla desertificazione antropica".

"Lodevole la proposta dell'amministrazione comunale di Carcare, ma non trovo corretto destinare personale del comune sicuramente già ridotto per sostenere un ente che dovrebbe gestire autonomamente e con ratio il proprio organico", conclude Molinaro.