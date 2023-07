A Savona e Luceto le processioni per la Madonna del Carmelo

In questo mese si festeggia la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, uno dei titoli sotto cui viene invocata la madre di Gesù. Nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico di Savona dal 9 al 15 luglio si terrà la novena in preparazione alla solennità: domenica alle ore 18:30, da lunedì a venerdì alle 21, sabato alle 17:30 con i Primi Vespri solenni. Il 16 luglio al mattino le messe saranno celebrate alle 8:30 e alle 11. Alle 18 saranno recitati i Vespri solenni, invece la messa delle 18:30 è annullata. Alle 21 i Carmelitani Scalzi presiederanno la messa solenne, seguita dalla consueta processione per le strade della parrocchia e la benedizione conclusiva.