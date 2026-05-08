Giornata della ristorazione, ad Albenga Confcommercio Savona e Fipe organizzano un convegno: ingrediente simbolo del 2026 il riso

Torna per il quarto anno consecutivo la “Giornata della ristorazione”: un appuntamento dedicato al lavoro di chi, ogni giorno, promuove la cultura dell’ospitalità e del buon cibo. È il momento di riconoscere ristoratori, chef e professionisti del settore, l’impegno che ogni giorno mettono per accogliere i clienti, esaltando la tradizione, ma con lo sguardo rivolto verso al futuro per ricercare un continuo miglioramento dell’offerta.

Il 16 maggio in tutta Italia si celebra la “Giornata della ristorazione”, con il patrocinio dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché del Ministero del Turismo. Vanta inoltre la collaborazione di numerosi partner istituzionali e privati.

Confcommercio Savona e Fipe provinciale hanno deciso di giocare d’anticipo, organizzando per mercoledì 13 maggio, un grande evento, che si svolgerà ad Albenga: a partire dalle ore 15 l’Auditorium San Carlo di via Roma 70 ospiterà il convegno “Ristorazione e marketing territoriale”.

Dopo il pane, l’olio extravergine d’oliva e l’uovo, l’ingrediente simbolo scelto per l’edizione 2026 è il riso: un alimento profondamente significativo, che racconta vita, prosperità e continuità, ma soprattutto il territorio. Il riso da millenni rappresenta un ingrediente universale, che i ristoratori declinano con le eccellenze di terra e mare.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare il nuovo consiglio provinciale di Fipe Confcommercio Savona.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La “Giornata della ristorazione 2026” prenderà il via alle ore 15: dopo i saluti iniziali del presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, si aprirà il dibattito dedicato a “La cultura dell'ospitalità” a cui intervengono i rappresentanti di Regione Liguria, Camera di Commercio, Fipe Confcommercio.

Si parlerà de “Il prodotto tipico come vantaggio competitivo”, con una tavola rotonda a cui intervengono il “Cucinosofo” Sergio Rossi, oltre ai rappresentanti del Consorzio Olio Dop e Consorzio Basilico Dop, i produttori delle aziende liguri. Modera il giornalista Gilberto Volpara.

A seguire nell’ex Chiesa San Lorenzo di piazza Rossi si terrà la premiazione con l’assegnazione del premio “Fratelli Tiranini” per la ristorazione che va a riconoscere i ristoratori che, con il loro lavoro, ogni giorno sono ambasciatori dei prodotti del territorio.

La giornata sarà anche l’occasione per conoscere e incontrare i produttori e le aziende liguri con momenti informativi e degustazioni delle eccellenze locali: saranno presenti Vite in Riviera, Acqua Calizzano, salumificio Chiesa, Latte Tigullio, azienda agricola Il Molino, Fratelli Porro, Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva Dop Riviera Ligure, Consorzio di tutela Basilico genovese Dop, Sommariva, Tastee, La Colombera per la pasticceria secca, Creuza de Ma, gelateria Perlecò, distilleria Salsano, Torrefazione Caffè Pasqualini, vivai Montina.

Inoltre è prevista l’apertura straordinaria del Museo “La Civiltà dell'Olivo” della Famiglia Sommariva.

LA GIORNATA DELLA RISTORAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

La Giornata della Ristorazione 2026 è un’iniziativa ideata da Fipe nazionale che celebra l’ospitalità italiana e il ruolo cruciale della ristorazione nel tessuto economico e sociale del Paese.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa coinvolgerà migliaia di ristoranti in Italia e nel mondo, con una serie di eventi dedicati a rafforzare il valore della convivialità e della cultura gastronomica italiana.

Accanto agli eventi istituzionali, la Giornata della Ristorazione 2026 vedrà il coinvolgimento attivo delle associazioni territoriali, che saranno protagoniste nell’organizzazione di eventi locali per valorizzare il ruolo della ristorazione nelle comunità. Inoltre, un focus particolare sarà dedicato alla formazione, con attività nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’alimentazione e il valore dell’ospitalità. Chef patron e imprenditori incontreranno gli studenti per trasmettere conoscenze e valori legati alla cultura gastronomica italiana attraverso workshop, momenti ludici e didattici.

La ristorazione italiana rappresenta un comparto strategico per l’economia nazionale, con un valore aggiunto di oltre 54 miliardi di euro e più di 1,4 milioni di occupati.

Il settore è fondamentale per il turismo e l’agroalimentare, con un impatto diretto sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione del Made in Italy nel mondo.

Inoltre, proseguirà l’iniziativa charity in collaborazione con Caritas Italia, che nelle prime due edizioni ha raccolto oltre 146.000 euro per il sostegno delle mense di comunità.

Già nel 2023 la “Giornata della ristorazione” ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.

Il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: «L’edizione 2026 della Giornata della ristorazione fotografa a pieno come il settore della ristorazione siano spinto dalla familiarità delle imprese. Emerge come dietro a ogni bar e ristorante ci sia una storia imprenditoriale fatta di scelte personali, relazioni e percorsi professionali spesso complessi e articolati, ma fatti di una grande passione e attaccamento alle radici. I dati del rapporto ristorazione fotografano un settore in fermento, costantemente impegnato a fronteggiare i cambiamenti economici, le mode e le richieste dei clienti, garantendo qualità. Il settore è alla costante ricerca di personale e per questo può crescere ancora, offre posizioni stabili e qualificate. Ed è in questa direzione che anche a Savona cerchiamo di portare avanti, offrendo, attraverso la formazione della nostra Academy, percorsi qualificanti».

Il vicepresidente di Confcommercio Savona, Giuseppe Molinari: «La Giornata della ristorazione è un momento molto importante, che negli anni si è consolidato grazie all’adesione di molte imprese a livello nazionale. Nel savonese, Fipe è impegnata per far crescere il settore: oggi contiamo tra gli associati anche i bagni marini, oltre a ristoratori, baristi e altre attività. Stiamo diventando una realtà importantissima. L’evento mette al centro questo importante comparto, che è trainante, rappresenta una realtà che porta il nome dell’Italia all’estero e ai vertici mondiali. Tanti turisti vengono nel nostro Paese per la cucina e la cultura dell’accoglienza che ci contraddistingue».

Daniele Ziliani, presidente dell’Ente Fiera, che curerà l’organizzazione dell’evento: «Dopo Savona e Cairo Montenotte, quest'anno saremo ad Albenga, a prova della volontà di Confcommercio di essere presente anche in occasioni come questa su tutto il nostro territorio, pronti a valorizzare eccellenze e qualità celebrando le aziende che nel tempo hanno saputo testimoniare passione e dedizione alla loro professione».