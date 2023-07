Confcommercio Savona: convocata l'Assemblea Ordinaria della Fidicomtur

È stata convocata in prima convocazione il giorno lunedi 17 luglio alle ore 23.00 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione il giorno martedì 18 luglio alle ore 15.00 l’Assemblea Ordinaria della Fidicomtur Coop. di Garanzia degli Operatori del Commercio del Turismo e dei Servizi di Savona

Tra i punti da discutere all'Ordine del Giorno nella riunione che si terrà a Savona (in corso Ricci 14, presso l’Aula Magna al 1° piano) la Relazione del Presidente; l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e le Delibere ai sensi dell’Art. 2364 del Codice Civile.

"Data l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, si prega vivamente di non mancare" sottolinea Vincenzo Bertino, presidente di Confcommercio Savona.