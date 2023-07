Finale, partita la pulizia dei corsi d'acqua. Interventi nei centri abitati e anche a monte

Sono partiti quest'oggi, con l'apertura della finestra temporale concessa dalla normativa vigente in materia, che permette agli enti gestori dei corsi d'acqua di "entrare in alveo" per la pulizia nei mesi da luglio a metà agosto e da fine settembre a ottobre", i lavori su Aquila, Pora e Sciusa a Finale Ligure, ai quali seguiranno nei prossimi mesi quelli sui rii minori di tutto il territorio comunale.

Sfalcio e taglio vegetazione sono gli interventi previsti non solo nei tratti dei centri cittadini, ma anche nelle zone ai confini comunali.

"Con un appalto pluriennale da circa 200mila euro siamo riusciti a organizzare interventi mirati in sequenza durante tutto l’anno nelle diverse zone in maniera approfondita - spiega il vicesindaco Guzzi - L'intenzione ora, ultimati i tratti più verso la foce e in prossimità dei centri abitati, è quella di spostarci sui tratti più a monte, da tempo segnalatici in modo che non solo sia appagato l'occhio dal punto di vista estetico ma anche per quanto concerne la funzionalità dell'intervento in un'ottica di protezione civile".