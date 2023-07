Aperte le iscrizioni ai pellegrinaggi a Lourdes e in Terra Santa

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi pellegrinaggi organizzati dalla sottosezione Savona - Varazze dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e altri Santuari Internazionali, associazione fondata centoventi anni or sono da Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei principi Barberini. I primi saranno proprio nella meta principale, il Santuario Nostra Signora di Lourdes, dall'1 al 4 settembre, con partenza da Genova in aereo, e dal 25 al 30 settembre in pullman. Dal 16 al 23 novembre sarà possibile partecipare ad un viaggio in Terra Santa (spostamento in aereo).