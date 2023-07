Aree gioco non sicure, Cengio Cambia interroga il sindaco: "Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei cittadini"

Sicurezza nei giardini pubblici: il gruppo di opposizione Cengio Cambia interroga il sindaco Francesco Dotta. "Come promesso al termine dello scorso consiglio comunale abbiamo voluto osservare la situazione delle aree giochi del paese e ascoltare le segnalazioni di tanti concittadini in merito", spiegano dalla minoranza.

"Abbiamo rilevato alcune problematicità sulla sicurezza e sulla gestione di queste aree e da queste è scaturita una interrogazione alla maggioranza presentata la scorsa settimana".

"Nella nuova area giochi di vicolo Genepro risultano presenti muretti in gran parte caratterizzati da spigoli vivi, dovuti alla realizzazione in pietra, collocati nelle immediate circostanze dei giochi e a contorno dell’area di movimento dei bambini, il cui gioco è per sua natura dinamico e spesso caratterizzato da momenti di corsa e movimenti bruschi. Possono risultare pericolosi per tagli, abrasioni, contusioni in caso di caduta o urto accidentale. L'altezza di alcuni cordoli/muretti non smussata e non correttamente segnalata può essere una potenziale causa di inciampo/caduta. Un altro tratto del muretto rivolto al caseggiato adiacente è molto basso e può essere facilmente scavalcato, con conseguenti pericoli in caso di accesso all'edificio che attualmente appare in condizioni non di sicurezza".

"Il marciapiede che costeggia gli edifici adiacenti l’area giochi situata in località Isole risulta molto rialzato rispetto al piano calpestatale. Ma non è tutto. Anche altri elementi che delimitano l'area sembrano non presentare tutte le caratteristiche idonee a una fruizione in piena sicurezza".

"L'area giochi in piazza IV Novembre, nella frazione di Rocchetta, risulta in stato di completo degrado, per quanto riguarda la manutenzione del manto erboso, nonché per la sicurezza dovuta alle condizioni dei cordoli di perimetrazione e all’obsolescenza dei giochi installati. L’area inoltre risulta ormai sacrificata all'occhio della cittadinanza anche a causa dell'installazione di una ingombrante area di raccolta rifiuti, probabilmente non armonicamente dimensionata alle proporzioni della piazza e degli spazi circostanti. Queste condizioni non la rendono ulteriormente fruibile dalla popolazione".

"Il parco giochi di via Marconi invece, attualmente molto frequentato, anche a seguito della recente sostituzione dei giochi, presenta alcuni muretti/cordoli con spigoli troppo marcati, soprattutto nelle rampe di accesso allo stesso. Inoltre, la chiusura della fontanella pubblica è sentita come forte disagio da parte della cittadinanza in quanto rappresentava un punto di riferimento per abbeverarsi o rinfrescarsi, in particolar modo nella stagione estiva".