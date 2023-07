Millesimo, carenza di OSS nella Rp "Levratto". La Fp Cgil: "Situazione preoccupante"

Carenza di personale all'interno della Residenza protetta "Levratto" di Millesimo, la Fp Cgil lancia l'allarme, esprimendo allo stesso tempo forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare nelle ultime settimane.

"All'interno della struttura operano OSS dipendenti del comune, limitatamente al turno mattutino, domeniche e festivi esclusi, nonché OSS dipendenti della Coop. Nuova Assistenza che fornisce anche le restanti figure professionali richieste per la gestione della struttura, come infermieri e ausiliari", spiegano dal sindacato.

"Questa situazione si è determinata nel tempo a seguito delle scelte operate dall'amministrazione comunale di non operare più assunzioni per quanto riguarda il personale socio sanitario preferendo esternalizzare progressivamente il servizio. La carenza di personale, nello specifico OSS, ha raggiunto un livello inaccettabile".

"I lavoratori oltre a segnalarci le criticità quotidiane che devono affrontare per garantire il benessere degli ospiti e la loro sicurezza, lamentano che da troppo tempo, a causa del loro numero ridotto, i carichi di lavoro sono diventati insostenibili e non riescono a godere regolarmente dei riposi settimanali e delle ferie".

"Questa situazione di estrema sofferenza inizia a compromettere seriamente la sicurezza, lo stato psico-fisico del lavoratore, l’assistenza e il benessere dell’ospite. Nonostante la Cooperativa stia compiendo oggettivamente ogni sforzo per reperire nuovi operatori, non si riesce a sopperire alla mancanza di personale qualificato che nel settore sociosanitario è deficitaria da troppo tempo, anche a causa della totale mancanza di iniziativa e di programmazione da parte degli enti preposti, Regione Liguria in primis, tanto è vero che la situazione descritta non è limitata alla struttura di Millesimo".

La Fp Cgil Savona chiede "la convocazione di un incontro con tutti i soggetti interessati al fine di individuare congiuntamente possibili soluzioni per risolvere o limitare le gravi difficoltà descritte".