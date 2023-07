Mezzo pesante fuori strada sull’A6 all’altezza di Ceva, mobilitata la Polizia Stradale

Un mezzo pesante è rimasto bloccato nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, sull’autostrada A6 Torino-Savona.

A quanto si apprende il camion, in viaggio in direzione Savona, mentre operava una manovra in una piazzola che costeggia la carreggiata autostradale all’altezza del Km 77 Sud, in zona Ceva, sarebbe finito in una cunetta con tutto il rimorchio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della sottosezione di Polizia Stradale di Mondovì.



L’intervento delle forze dell’ordine è stato effettuato intorno alle ore 9,30. Essendo avvenuto fuori dalla corsia autostradale si è operata un semplice restringimento della carreggiata che non ha avuto particolari ripercussioni sul traffico autostradale.