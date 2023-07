Pietra, vandali in azione al Parco Offenburg: divelta una panchina e devastati alcuni attrezzi fitness (FOTO)

"La notte scorsa, il Parco Offenburg è nuovamente entrato nel mirino dei vandali che hanno divelto una panchina e devastato alcuni attrezzi fitness del percorso natura". A darne notizia sono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici e al verde pubblico Francesco Amandola.

"La Polizia Locale, grazie all’apporto fondamentale delle telecamere del sistema di videosorveglianza installato dalla nostra amministrazione nella primavera del 2020, ha già avviato gli accertamenti per individuare i responsabili di questi atti ignobili che oltre a colpire beni pubblici ne impediscono la fruizione a cittadini e turisti. Contemporaneamente, gli operai del Comune hanno già iniziato i lavori di ripristino dei danni" continuano De Vincenzi e Amandola.

"Non è la prima volta che il Parco Offenburg è oggetto di deplorevoli atti vandalici da parte di ignoti e, ancora una volta, stigmatizziamo con forza questi comportamenti vergognosi e incivili che costringono all’utilizzo di soldi pubblici, cioè nostri, per riparare e ripristinare ciò che è stato stupidamente guastato da alcuni, invece che per apportare migliorie a beneficio di tutti", concludono il sindaco e l’assessore.