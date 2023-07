Musica ma non solo nell'estate di Toirano: il 16 luglio il concerto dei "Vico 28"

Continuano gli appuntamenti dell'estate a Toirano. Domenica 16 luglio, alle ore 21, in piazza Libertà andrà in scena il concerto del gruppo musicale "Vico 28".

Il progetto "Vico 28" si identifica soprattutto in un luogo, il posto in cui si fanno le prove, una cantina storica villanovese dove si provano pezzi inediti, con musica e parole di Giampaolo Cenisio.

Si esibiscono come band polistrumentale, facendo cover d’autore sia italiane che straniere e suonando in diversi contesti. I brani appartengono a generi diversi, per quanto riguarda i pezzi inediti si possono legare alla tradizione del cantautorato italiano, affrontano soprattutto tematiche sociali che toccano i turbamenti esistenziali dell’anima; comprende anche molti brani della tradizione ligure, sempre suonati in versione acustica.