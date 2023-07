La Bandiera Blu sventola per la ventesima volta a Spotorno: festa in Piazza della Vittoria (FOTO)

Continua il programma "Mare da vivere" proposto dall'associazione Olimpia Sub e sostenuto dall'Amministrazione Comunale con l'appuntamento dedicato alla divulgazione della certificazione Bandiera Blu. L’evento si è svolto il giorno 11 luglio in Piazza della Vittoria, Spotorno. Spotorno ha conquistato ha conquistato la sua 20esima Bandiera Blu della FEE, (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’educazione ambientale). L’ambito vessillo è stato consegnato lo scorso 12 maggio 2023 nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sede centrale del Cnr di Roma.

Le Bandiere Blu, alla 37esima edizione mondiale, sono attribuite ogni anno dalla FEE, ong internazionale, basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni, e vengono assegnate a località che garantiscono buoni livelli nella qualità delle acque di balneazione, nei servizi offerti, nella pulizia delle spiagge e degli approdi turistici, con risvolti significativi sulla gestione del territorio, l’educazione ambientale e la valorizzazione del turismo sostenibile.

All'evento - condotto da Paolo Cappucciati – ha partecipato l’Amministrazione del Comune di Spotorno, insieme a FEE Italia - Sezione Liguria con la presenza di Albina Sastano e dell’avvocato Francesco Bruno. Hanno portato inoltre dei contributi il vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Golfo – Lorenzo Abate - e il presidedente dell’ Associazione Bagni Marini – Willy Vaggi.

Concludono così gli Amministratori: “Desideriamo ringraziare infine tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante traguardo, in particolare l'Associazione GS Olimpia Sub di Spotorno con il suo programma "Mare da vivere" e l'ufficio Ambiente del Comune di Spotorno che ha seguito e coordinato la delicata fase di preparazione della candidatura. Ringraziamenti particolari vanno a Fondazione Cima, a tutto lo staff didattico dell'Istituto Comprensivo di Spotorno, alle educatrici del micronido “Gli Orsetti” e della ludoteca “Arbaxia” per il sostegno all'educazione ambientale rivolta agli alunni e ai fruitori dei servizi educativi per l'infanzia. Un grazie anche a tutte le associazioni coinvolte nelle attività di educazione ambientale, alla protezione civile e alle forze dell’oridne che garantiscono la sicurezza del territorio. La certificazione bandiera blu, quindi non si riduce solo al momento della compilazione del questionario di fine anno, ma è un lavoro spalmato sui 12 mesi di tutti gli uffici comunali”.