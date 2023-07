Dai soci di Coop Liguria pasti per 70 mila euro alle associazioni del territorio

Ammonta a 70.000 euro, corrispondenti a 14.000 pasti, il contributo complessivo che Coop Liguria donerà a una sessantina di associazioni del territorio impegnate nella lotta alla povertà, nell’ambito dell’iniziativa “un voto, un pasto”.

Anche quest’anno, infatti, la Cooperativa ha scelto di incentivare la partecipazione dei soci alle assemblee separate di bilancio, che si sono svolte tra maggio e giugno, esclusivamente con la solidarietà, impegnandosi a donare un pasto alle associazioni che si prendono cura delle persone in difficoltà per ogni voto espresso dai Soci.

Grazie a 13.983 voti espressi – il risultato di partecipazione migliore di sempre per la Cooperativa – i pasti virtuali donati saranno 14.000, ma le associazioni riceveranno carte a scalare per acquistare direttamente nei punti vendita di Coop Liguria quello di cui hanno più bisogno per la loro attività di tutti i giorni: preparare pasti da servire nelle mense che accolgono le persone in difficoltà o confezionare pacchi alimentari per le famiglie segnalate come aventi diritto dai Servizi Sociali.

Coop Liguria ha ideato la formula “un voto un pasto” nel 2020 e da allora sia la partecipazione dei Soci alle assemblee sia il contributo solidale sono costantemente cresciuti, fino a raddoppiare: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, infatti, l’anno successivo il contributo è salito a 45.000, poi l’anno scorso a 53.000 e ora è arrivato a 70.000 euro, per un totale di oltre 200.000 euro euro donati al territorio in 4 anni.

Questo significa che i soci Coop apprezzano la formula e sono felici di supportare le associazioni, con le quali la Cooperativa collabora anche in altri modi: dal 2006, Coop Liguria dona stabilmente al volontariato i prodotti prossimi alla scadenza o con confezioni danneggiate attraverso il progetto “Buon Fine”, che nel 2022 ha permesso di donare merci per oltre 1 milione di euro. Nei primi sei mesi del 2023, le donazioni sfiorano già i 640.000 euro; ulteriore supporto viene fornito facendo appello alla generosità di Soci e clienti, attraverso le raccolte “Dona la spesa” e “Spesa sospesa”.

“Dona la spesa” è una raccolta che si svolge tre volte l’anno nei punti vendita di Coop Liguria con la presenza diretta dei volontari delle associazioni. Per ora nel 2023 è stato previsto un solo appuntamento nel mese di maggio (gli altri due sono in programma per settembre e ottobre), che ha permesso di raccogliere e donare 28,5 tonnellate di merci.

“Spesa sospesa” è invece una raccolta permanente che si effettua attraverso appositi carrelli collocati nei punti vendita. Nei primi sei mesi del 2023 sono state già raccolte e donate con questa modalità 15,6 tonnellate di prodotti.

“Quando diciamo che Alle società per azioni preferiamo le azioni per la società – spiega il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – ci riferiamo a iniziative come questa, che sono parte integrante della nostra missione di cooperatori. Crediamo che le imprese debbano concorrere a generare benessere per la propria comunità e per dare il nostro contributo ci affidiamo da sempre a un capillare lavoro di rete, collaborando intensamente con le Istituzioni e le associazioni locali, grazie alla presenza sui territori delle nostre Sezioni Soci. L’impennata dell’inflazione ha incrementato la povertà, quindi siamo lieti di aver potuto incrementare di pari passo anche il sostegno a chi la combatte. Un impegno che si somma a quello molto oneroso che ci siamo assunti già da inizio anno, assorbendo inflazione senza riversare interamente sulla clientela i rincari ingentissimi subiti dalle merci”.