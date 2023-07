Miss Italia, la sanremese Ilaria Salerno vince Miss AllegroItalia Alassio Rosa e approda alle Finali Regionali (FOTO)

Nella serata di ieri ventidue bellissime ragazze si sono contese il titolo di Miss AllegroItalia Alassio Rosa, valevole per accedere alle Finali Regionali della Liguria.

La giuria composta da ospiti del mondo della moda, del cinema, della stampa e degli sponsor ha eletto quale regina della serata la sanremese Ilaria Salerno. Secondo posto per la genovese Alice Speciale, terzo per la savonese Beatrice Dessì. Quarta classificata la genovese Maria Sole Podestà, quinto posto per la savonese Arianna Murialdo.