Borgio, la minoranza sui lavori nelle scuole: "Forse iniziamo a vedere la luce, troppe difficoltà che non sembrano essersi ancora del tutto risolte"

"Nel 2021, a ridosso del periodo elettorale è stato assegnato il bando per le lavorazioni di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica delle scuole di Borgio Verezzi, i lavori parevano essere partiti regolarmente ma a marzo 2022 si sono fermati per non riprendere più". Si apre con queste parole la nota stampa congiunta dei gruppi di minoranza in Consiglio comunale a Borgio Verezzi.

"Da quel giorno i gruppi di minoranza hanno continuato a mantenere alta l’attenzione sul tema sia a mezzo stampa sia tramite interrogazioni ed interpellanze nell’ambito dei vari consigli comunali ricevendo spesso risposte poco chiare, superficiali ed evasive spesso giustificate dalla natura in itinere della problematica - si legge ancora nella nota - Durante un consiglio comunale di inizio anno il sindaco aveva annunciato la tanto attesa notizia della ripresa dei lavori entro il mese di aprile, già preannunciando però che gli alunni avrebbero continuato a frequentare nelle sedi provvisorie fino a circa metà dell’anno scolastico, per poi terminare nella scuola finalmente rinnovata".

"Nonostante tutto, fino ad inizio luglio il cantiere è rimasto fermo, tanto che come gruppi di minoranza abbiamo richiesto alla Giunta un sopralluogo nei locali per verificare lo stato di fatto - continuano dai banchi dell'opposizione - Tale richiesta tutt’oggi rimane inascoltata. Da qualche giorno però qualcosa pare essersi mosso, è stato visto del personale lavorare nella scuola lasciandoci ben sperare che questi lavori di riqualificazione possano finalmente riprendere in modo concreto e finalmente arrivare alla fine".

"È da più di un anno che chiediamo chiarimenti su una situazione ferma che ha creato non pochi disagi alla nostra scuola, agli alunni che la frequentano, ai loro genitori e al corpo docenti - commenta il capogruppo di “Borgio Verezzi x tutti” Gabriele Murrighile - A fine 2022 si era creata l’urgenza per cui col plesso scolastico a lavori fermi e la richiesta di un privato di rientrare in possesso dell’edificio all’epoca utilizzato (ex Villa Quies che rimane tuttora chiusa) si è dovuto ricorrere a nuovi spazi trovati in extremis grazie all’interesse del nostro parroco. Dopo un anno e mezzo da quegli eventi forse iniziamo a vedere la luce. Speriamo nonostante i ritardi che questi movimenti nel cantiere siano il preludio della fine di questa brutta faccenda gestita in maniera superficiale e poco chiara".