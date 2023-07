Non solo specchietti distrutti ma anche le gomme di diverse auto sono state bucate.

Dopo l'atto vandalico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ai danni di alcune auto in via Pietro Giuria, a distanza di qualche metro in via Luigi Corsi i pneumatici delle auto parcheggiate, lato monti, sono stati forati.

Secondo le prime informazioni alcuni proprietari avrebbero già denunciato il fatto alla polizia locale.

I danni sarebbero stati rilevati anche ad altre vetture in via XX Settembre.