Savona, rubano un profumo e tentano di portare via una bici: denunciati dai carabinieri

Rubano un profumo e tentano di portare via una bicicletta ma vengono fermati dai carabinieri.

Protagonisti tre giovani che sono entrati nella farmacia di Corso Italia che vende anche articoli di profumeria, hanno trafugato una boccetta e sono usciti di corsa.

Successivamente si sono diretti verso l'edicola di Piazza Sisto e hanno provato a rubare una bici al proprietario solo che nel frattempo giungeva di lì una pattuglia della radiomobile che li ha fermati.

I tre sono stati portati in caserma in via Mentana e sono stati denunciati a piede libero per furto.