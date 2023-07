Savona, degrado delle spiagge libere, una petizione per chiedere più controlli

“Se non verranno presi provvedimenti per la situazione delle spiagge libere del quartiere e zone limitrofe, il 24 luglio consegneremo direttamente al Prefetto un plico di documentazione sulla situazione di degrado che stiamo vivendo”. Flavio Fiumara parla per altre decine di persone, tra residenti delle Fornaci , commercianti e pubblici esercenti, esasperati per la situazione delle spiagge libere di Prolungamento e Fornaci e delle vie vicine.

“La rissa di ieri dalla spiaggia di piazzale Eroe dei due mondi - spiega Fiumara- dimostra quanto sia serio il problema delle spiagge libere per le quali chiediamo più controlli e più presidio. Ma il problema riguarda anche i bagni marini che si trovano gente che dorme sui lettini”. A inizio luglio Fiumara e altri firmatari hanno mandato una lettera a Prefettura, Questura e Comune, segnalando i bivacchi, casi di ubriachezza, danneggiamenti e vagabondaggio e chiedendo un'intensificazione dei controlli.

Tra i principali richiedenti e firmatari della richiesta, ci sono: Baracchetta spiaggia libera Priamar. Baracchetta fornaci spiaggia libera, Baracchetta spiaggia libera foce del torrente Letimbro. Ristorante Green. Condomini di via Cimarosa. Gelateria Cora - giardini di corso V Veneto. Bagni Marinella, bagni Sirena, bagni Wanda, bagni Bali Beach, bagni Iris e altri commercianti e residenti della zona confinanti con i giardini del prolungamento a mare.

“Alcuni residenti di via Cimarosa già aggrediti, derubati e danneggiati – spiega Fiumara - vivono nella paura costante di uscire e rientrare in casa. Alcuni frequentatori della zona e dei giardini del prolungamento a mare sono a conoscenza del degrado e del pericolo costante nell'incontrare questa microcriminalità in uno qualsiasi dei luoghi citati anche in pieno giorno. Siamo tutti concordi nel ritenere più utile un'azione di prevenzione e allontanamento invece di obbligare a chiamare e segnalare al numero di emergenza un qualsiasi atto criminoso o vandalico, che può mettere a rischio la persona fisica denunciante o l'attività commerciale che gestisce. Si richiede anche la bonifica o chiusura o un parcheggio a pagamento con sbarra ma chiuso alla notte dell'area retro ristorante Green di via Cimarosa”.