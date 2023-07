Toirano, dal ministero dell'Interno quasi un milione di euro per due interventi importanti sulla viabilità cittadina

Era il mese di aprile 2022 quando il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza aveva annunciato la partecipazione a numerosi bandi per acquisire finanziamenti per apportare migliorie alla qualità di vita dei suoi cittadini, operando sul proprio territorio mediante interventi strutturali volti ad adeguare e migliorare le infrastrutture esistenti per adeguarle a quello che è lo sviluppo continuo di un centro abitato e delle sue aree periferiche. L’elenco era corposo e aveva un ammontare totale delle richieste di circa 6,5 milioni di euro.

Oggi il sindaco traccia un bilancio, alla luce del nuovo decreto del Ministero dell’Interno del 19/05/2023 sulla Misura M2C4 - Investimento 2.2 del P.N.R.R. che aggiudica al Comune di Toirano quasi un milione di euro per due interventi importanti sulla viabilità cittadina. Si tratta della Linea di Finanziamento 'Contributi interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio art. 1 co. 139 l. 145/2018' che dà l’opportunità ai comuni di mettere in opera progetti specifici per la messa in sicurezza del territorio.

Il comune di Toirano ha scelto di inserire due progetti riguardanti due arterie stradali che negli anni hanno subito un’urbanizzazione importante senza essere correttamente adeguate al traffico, con inoltre problemi di carattere idrogeologico.

In particolare, si parla della strada delle Bandiasse in prossimità della frazione Barescione, strada comunale che porta ad alcune abitazioni di civile abitazione oltre che al sistema collinare retrostante in fregio al Torrente Barescione. Sono presenti, ad oggi, cedimenti della banchina stradale, erosioni delle scarpate, e ruscellamenti delle acque lungo la sede stradale per insufficienze nella rete di smaltimento. L’intervento riguarda lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria in corrispondenza della sede stradale e delle sue pertinenze, compreso il ponte di accesso alla borgata Barescione, al fine di garantire la transitabilità in sicurezza oltre alla messa in sicurezza scarpata naturale che funge da argine sul sottostante corso d’acqua. L’intervento, totalmente finanziato, ammonta a 300 mila euro.

Il secondo intervento risulta più corposo in quanto interessa la strada che si diparte dal ponte medievale sul Torrente Varatella e si sviluppa lungo la sua sponda sinistra; essa rappresenta un importante collegamento con il vicino Comune di Boissano e di accesso ad un’ampia porzione del territorio toiranese fittamente insediato. Oggi l’intervento assume il carattere di strategico anche perché a breve confluirà su via Costa anche il traffico della nuova strada della Località Orti Pagliacci, in via di collaudo.

La strada presenta cedimenti della banchina stradale, erosioni delle scarpate con rilascio di materiali terrosi e rocciosi dalle scarpate laterali, e ruscellamenti delle acque lungo la sede stradale per insufficienze nella rete di smaltimento. L’intervento riguarda lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria in corrispondenza della sede stradale e delle sue pertinenze al fine di garantire la transitabilità in sicurezza. Verrà operato inoltre una manutenzione ordinaria con restauro conservativo del Ponte Medioevale.

L'intervento, nel suo complesso, è volto al miglioramento dell'accessibilità della zona, nel rispetto e valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e vegetazionali proprie del contesto consolidato. L’intervento, totalmente finanziato, ammonta a 685 mila euro.

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto dell’assegnazione di questi due contributi da parte del Ministero dell’Interno - commenta il sindaco De Fezza - A partire dal 2021 quando dal Governo, per il tramite del P.N.R.R., e dalle Regioni hanno iniziato a pubblicare bandi per assegnazione di contributi per la messa in sicurezza del territorio e la riqualificazione urbana dei parchi e degli edifici ho subito creduto che fosse importante partecipare. Non è semplice per il Comune che amministro dare incarichi di progettazione ai professionisti esterni, spesso bisogna scegliere tra molte priorità, ma devo dire che questa scommessa Toirano sta dimostrando di iniziare a vincerla".

"Colgo l’occasione per ricordare che rispetto all’elenco dei bandi pubblicati ad aprile del 2022 Toirano ha vinto il bando per l’assegnazione del mezzo polifunzionale, insieme a Balestrino e Borghetto Santo Spirito. Con l’inizio del 2024 tale mezzo sarà su strada a disposizione dei nostri cantonieri. Ricordo che è stato attrezzato anche per l’eventuale utilizzo da spazzaneve sulla frazione Carpe - continua il primo cittadino - Inoltre ci è stato conferito un finanziato dalla Fondazione De Mari per la realizzazione di un parco pubblico inclusivo dedicato allo sport. Anche questo in via di definizione".

"Venerdì siamo stati raggiunti da questa notizia importantissima che ci permette di sanare ed adeguare al transito veicolare due arterie periferiche che stanno però diventando importanti nel tessuto urbano toiranese - prosegue il sindaco tornando sui contributi ricevuti dal ministero - Abbiamo già ampiamente parlato della Rigenerazione Urbana, dei lavori in corso e di quelli con cui stiamo partecipando al bando di quest’anno. Rimangono ancora non finanziati due importanti progetti PNRR sul Parco del Marchese e sulle ex scuole Polla, ma la notizia è che siamo in graduatoria e quindi attendiamo fiduciosi. Siamo anche in graduatoria per un finanziamento per la realizzazione di un nuovo ponte sul Varatella, in corrispondenza proprio dello sbocco su Via Costa".