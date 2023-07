Sbarra alzata nel park sotto il Priamar, Ferrando (Ata): "Problema con il funzionamento degli accessi"

Un problema con il funzionamento degli accessi.

Questa sarebbe la causa che ha portato le sbarre del parcheggio gestito da Ata sotto al Priamar a rimanere alzate negli ultimi due giorni.

Gli automobilisti infatti dopo essere ritornati a prendere l'auto, all'uscita si sono ritrovati a non dover pagare la sosta.

Nella giornata di oggi un tecnico dovrebbe verificare il problema sul posto.

Dal 19 maggio del 2022 con la chiusura del parcheggio superiore a lato della Fortezza per i lavori di realizzazione del Crescent2 (che attualmente in quell'area sono fermi ai box per il ritrovamenti di reperti storici), l'area sottostante è diventata praticamente un "polmone" fondamentale per i savonesi.