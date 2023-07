Assonautica Savona, Canova e Zunino si aggiudicano il primo premio nella prova di pesca "Totani in notturna"

Nella notte di sabato 15 luglio si è svolta “Totani in notturna”, la seconda delle prove organizzate dal “Gruppo Pesca” di Assonautica Provinciale di Savona in programma per il 2023.

Hanno partecipato 20 imbarcazioni. Questi gli equipaggi che si sono aggiudicati i tre premi consistenti in buoni acquisto di materiale da pesca: primo posto per Bruno Canova e Matteo Zunino; piazza d'onore per Adelio Buttiglieri e Giuseppe Valle; terzo gradino del podio per Marino Mondino e Germano Pastorino.

"Si pesca, ci si diverte, e per i primi tre equipaggi ci sono buoni acquisto. Prima della partenza vengono sorteggiati altri premi consistenti in materiale da pesca. E se alla fine si torna con un 'cappotto'... andrà meglio la prossima volta! Ricordiamo che la partecipazione alle prove di pesca non è riservata ai soci, ma è libera a tutti. Diamo appuntamento al 17 settembre per “Il pesce più pesante”", spiegano da Assonautica Savona.