In provincia previsti circa nuovi 260 profughi. Al momento sono 1.233: la situazione in ogni Comune

La richiesta della Prefettura per avere la disponibilità della palestra delle scuole Astengo a Savona per allestire un centro temporaneo apre il dibattito politico sulla distribuzione sul territorio, in particolare considerando il rapporto tra profughi e residenti. I Comuni già impegnati con l'accoglienza chiedono che i nuovi arrivi siano distribuiti coinvolgendo anche quei comuni che non hanno profughi sul loro territorio.

Attualmente, in base ai dati aggiornati al 10 luglio, i profughi in provincia sono ufficialmente 1.233 tra quelli distribuiti tra i Cas (centri di accoglienza straordinaria)e il Sai (Sistema di accoglienza e integrazione). Nel distretto sociosanitario Savonese sono 581, in quello del Finalese 204, in quello di Albenga 136 e nel distretto Cairese 312. I profughi sono distribuiti in 28 Comuni sui 69 della provincia.

Nel Comune di Savona sono 366 (=,63% rispetto agli abitanti) , segue Cairo con 162 (1,28% rispetto alla popolazione), Finale Ligure 98 (0,88%), Albenga 59 (0,25%) e Albisola Superiore 59 (0,62%), Ceriale 58 (1,09%), a Loano 56 (0,52%), Quiliano 56 (0,82%), Celle 49 (1,01%), Roccavignale 36 (4,82%), Calizzano 34 (2,41%), Pietra 34 (0,41%), Varazze 33 (0,26%), Osiglia 25 (5,81%), Laigueglia 19 (1,1%), Cengio 19 (0,48%), Millesimo 14 (0,48%), Albissola Marina 10 (0,19%), Borgio Verezzi 10 (0,49%), Plodio 9 (1,43%), Vado 8 (0,10%), Piana Crixia 7 (0,96%), Orco Feglino 6 (0,65), Altare 3 (0,16%), Palare 3 (0,34%).