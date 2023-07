Savona, alla scoperta del "Senso dell'Udito" con gli "Autori in mostra"

Nuovo appuntamento per il progetto di partecipazione culturale attiva "Autori in mostra", organizzato dal Santuario Nostra Signora di Misericordia in collaborazione con la Libreria Paoline. Lunedì 24 luglio conosceremo il "Senso dell'Udito", che ci permette di ascoltare il mondo intorno a noi.

I silenzi sono importanti come le parole che in essi nascono e muoiono. Nel mare del silenzio interiore affiorano ricordi, riflessioni, emozioni che diventano poesia. Nel silenzio davanti allo spettacolo dell’universo fioriscono lo stupore e la meraviglia. Quando la capacità di ascolto si affina, come avviene per i santi, si possono udire anche le voci dei fratelli, soprattutto i più poveri.

Alle ore 16 Paola Bussino guiderà una camminata alla Chiesa San Michele (Informazioni e prenotazioni: 3490936366). Alle 20:30 autori e artisti offriranno in maniera originale spunti di riflessione sul tema: Ugo Ghione, Paolo Traverso, Maria Caruso, Giuseppe Bagnasco, suor Maria Rita, Alessandro Venturelli, Carlo Cerva e Saverio Tessore.

"Per crescere nella sua umanità ogni individuo necessita di ascoltare le persone con le quali vive e raccontarsi a loro - affermano gli organizzatori - Questa reciprocità permette di costruire comunità accoglienti. Attraverso un metodo che si sta via via consolidando gli autori si propongono in luoghi della città che s'intende valorizzare, coinvolgendo il pubblico in una riflessione sul senso della vita".