Albenga, nascondeva droga negli slip e sotto al cappello: 19enne arrestato dai carabinieri

Nascondeva droga negli slip e sotto al cappello: giovane tunisino arrestato dai carabinieri di Albenga.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Albenga, intensificata in occasione del periodo estivo per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti sulla Riviera.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha tratto in arresto ad Albenga un cittadino tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato in via XXV Aprile nel corso di un servizio di pattugliamento. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish, del peso complessivo di circa 250 grammi, e di 12 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

Al termine degli adempimenti di rito, l’arrestato è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga e questa mattina il GIP del Tribunale di Savona, all’esito dell’udienza di convalida e rito direttissimo, ha disposto a suo carico la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attuato dai Carabinieri sul territorio, rafforzato durante i mesi estivi con servizi mirati e un maggiore presidio delle aree urbane e periferiche.

Fondamentale, anche in questo caso, si è rivelato il contributo dei cittadini, le cui segnalazioni tempestive hanno permesso di avviare controlli mirati e di interrompere un’attività di spaccio potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a collaborare, segnalando qualsiasi situazione sospetta, contribuendo così in maniera attiva alla tutela del proprio territorio.