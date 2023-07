Savona, "Vetrine d’artista": dal 2 agosto l'esposizione di Angela Pepe e Carmela Masillo

L'inaugurazione della mostra è programmata per il 2 agosto alle ore 10, curatrice sarà la dottoressa Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit Savona e critico d’arte.

La Banca BPER ha concesso, sempre gratuitamente, l’uso di n. 4 vetrine collocate nel Palazzo della sua sede centrale in Savona, corso Italia, 10, agli Artisti, associati “Aiolfi” che potranno esporre (in due vetrine per ogni Artista inserito nel programma annuale) per due mesi.

Dal 2 agosto al 3 ottobre 2023 si possono visionare, perciò, le opere di:

Angela Pepe, ceramista. Nelle sue opere la Natura la fa da padrone e diventa icona del bello che ci circonda. I suoi “Papaveri”, non sono solo la specie più nota, ovvero “Papaver rhoeas”, ma possono essere letti come metafora della vita aggregativa in una soleggiata giornata estiva. Le opere esposte, tutte piastrelle di terra bianca a ingobbio e cristallina, paiono, in qualche modo, un esercizio all’educazione sentimentale e naturalistica. Nella Natura, nella sua conoscenza e rispetto l’artista ci parla di vita e destino e della sua grande passione per la Terra, la ceramica, la creazione attraverso essa. Sono fiori che rincorrono la luce nelle sue varie fasi, sono personaggi, un po’ alla Botero, che raccontano la quotidianità: se la vita è una pièce teatrale, la Natura è il palcoscenico dove tutto avviene.

Carmela Masillo, pittrice. Artista che lavora a Mondovì, ma la sua provenienza è toscana, da Prato in particolare, e così il suo amore per il mare in tutte le sue declinazioni è innato, vista la sua nascita nel Salento, terra tra due mari. Lavori quasi informali dove l’orizzonte si fonda, si mescola, abbraccia l’infino dell’azzurità del cielo con la calma del mare mediterraneo. Oppure i marosi impetuosi scuotono la tela per renderla musicale, allegra o tragica, spumeggiante oppure melodiosa seguendo la corrente interna che muove le onde, una dopo l’altra, in un balletto infinito. La poesia di queste opere si trova, anche, nei grandi fiori, altro tema che la Nostra spesso percorre con un segno, una tavolozza molto personale. Lavori vitali, liberi, sognanti, opere in bilico tra passato e presente in un gioco, quasi, minimalista e barocco così come è la Bellezza della Natura italica. Il mare è sentito come “monumento” della vita e la pittura della Masillo ci parla con rigore e qualità tecnica di come osservarlo, conoscerlo per salvaguardarlo.

Immagini :

Pepe Angela, Papaveri, Ceramica realizzata a mano, con terra bianca, ingobbio realizzato con due cotture in forno e cristallizzato. Dimensioni: mattonella 21x28 cm cornice 32x42 cm.

Masillo Carmela, Ultima luce danza, 2023, olio su tela, cm. 60x80.