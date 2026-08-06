Lettera di Isetta a Bucci, Fersini (Quiliano Domani): "Sarebbe stata opportuna una lettera congiunta di tutti i 32 comuni coinvolti dalla riforma evitando personalismi"

"Apprendiamo oggi dagli organi di stampa della lettera inviata dal Sindaco di Quiliano al Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, chiedendo che la Regione Liguria assuma una posizione chiara a sostegno dei Comuni esclusi dal nuovo elenco dei Comuni Montani e contribuisca concretamente alle iniziative volte a sanare le conseguenze della esclusione stessa".

Così il capogruppo di minoranza del gruppo "Futura Quiliano" Rodolfo Fersini sulla missiva inviata dal primo cittadino quilianese.

"Ribadiamo che tali iniziative derivano dal mandato che è stato dato unitariamente dal Consiglio Comunale per far fronte ad una esclusione che riteniamo ingiusta e priva di alcuna seria giustificazione basata su parametri a dir poco discutibili - prosegue il capogruppo di opposizione - Riteniamo che sarebbe stata opportuna una lettera congiunta dei Sindaci di tutti i 32 Comuni coinvolti dalla riforma al fine di fare massa critica ed avere un “Peso Politico” maggiore evitando personalismi in merito ad una lotta che deve essere comune e condivisa senza che vengano comunque trascurate le peculiarità del nostro territorio, che già fanno parte di una azione giuridico amministrativa avviata"

"Lo diciamo nella certezza che la lettera del Sindaco Isetta, non sia spinta da un eccesso di protagonismo ma dalla volontà di dare seguito agli ordini del giorno votati all’unanimità dal Consiglio Comunale" conclude.