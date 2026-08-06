Avvistamento per Goletta Verde diretta a Savona: sette capodogli danno il benvenuto all'imbarcazione di Legambiente

Un incontro straordinario segna la rotta di Goletta Verde in navigazione verso la Liguria, dove arriverà domani 7 agosto, a Savona, per l’ultima tappa del suo viaggio. L’imbarcazione di Legambiente ha avvistato, a circa 9 miglia a ovest da Punta della Ravellata all’altezza del Golfo di Calvi, nel cuore del Santuario Pelagos, un gruppo di almeno 7 capodogli.
Un avvistamento straordinario ed emozionante che Goletta Verde interpreta come un caloroso saluto del mare per festeggiare i 40 anni della campagna nazionale di Legambiente che proprio dalla Liguria iniziò il suo viaggio nel giugno 1986 in difesa di mare e coste.
«Vedere un gruppo così numeroso di capodogli è stato emozionante, ma è soprattutto la conferma che la tutela delle aree marine è importante e funziona. Il Santuario Pelagos è un luogo prezioso da proteggere e tutelare», commenta la portavoce di Goletta Verde Marcella De Mestria.
Nel video dell’avvistamento diffuso oggi da Legambiente si vedono i capodogli nuotare tranquillamente in mare aperto. Alcuni di loro sono risaliti anche in superficie quasi a voler salutare Goletta verde e darle il benvenuto in Liguria.
Goletta Verde arriverà domani nel Porto di Savona dove farà tappa venerdì 7 e 8 agosto presso il molo 11 del Porto, Largo Isola di Saona con un ricco calendario di appuntamenti. Sarà possibile visitare l’imbarcazione e seguire gli eventi e i laboratori che si terranno a borso prenotandosi per e-mail: campagne@legambiente.it
IL PROGRAMMA DI GOLETTA VERDE A SAVONA
Molo 11 Porto di Savona
Venerdì 7 agosto 2026
Ore 9:30| a bordo di Goletta visite e laboratorio “Alla scoperta del mare” con la presenza dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Regione Liguria ODV.
Ore 16.30 Area demo con presentazione tecnologie per la sostenibilità sviluppate dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Ore 17.30 Presentazione del progetto “Ripristino e tutela delle biocenosi del coralligeno nell’Area Marina Protetta di Bergeggi”
Saluti: Marcella De Mestria, Responsabile di Goletta Verde
Coordina: Matteo Musso, Presidente Legambiente Savona
Partecipano:
Despoina Kossyvaki, Scientific Project Manager "Technologies for Sustainability Flagship" Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
Costanza Algieri, PhD Student Smart Materials - Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
Fabrizio Tubertini, Head of Industrial Partnerships and Licensing Istituto Italiano di Tecnologia - IIT
Leonardo Bilello, AccoSub
Davide Virzi, Direttore Area Marina Protetta Bergeggi
Nicoletta Rebagliati, Sindaca Comune di Bergeggi
Giampaolo Giamello, Consigliere Comunale di Bergeggi
Referente Capitaneria di Porto di Savona
Sabato 8 agosto 2026
Ore 09.30 a bordo di Goletta Verde visite e laboratorio “Alla scoperta del mare” con la presenza delle famiglie di Fornaci. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti. Per info e prenotazioni: campagne@legambiente.it
Partecipa: Antonio Pipicelli, Consiglio Direttivo Comitato Fornaci-Zinola
Ore 11.30 a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il molo 11 del Porto di Savona – Largo Isola di Saona | CONFERENZA STAMPA di presentazione dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste Liguri
Saluti istituzionali:
Barbara Pasquali, Assessora all’Ambiente Comune di Savona
Partecipano:
Marcella De Mestria, Responsabile di Goletta Verde
Stefano Maggiolo, Direttore del Dipartimento Stato dell'Ambiente e Tutela dai Rischi Naturali ARPAL
Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria
Ore 17.30 Tavola rotonda “Le pietre raccontano. Alla scoperta dello "scheletro" della Liguria e della sua biodiversità””
Coordina: Ludovica Schiaroli, Legambiente Liguria
Partecipano tra gli altri:
Maurizio Wurtz, Biologo marino
Stefano Salvetti, Referente di Mare Libero Liguria
Guido Paliaga, Presidente della sezione Ligure di Sigea aps
Stefano Bigliazzi, Presidente di Legambiente Liguria
Regina Sozzi, Delegata WWF Liguria Rappresentante delle associazioni ambientaliste nella Comunità del Geopark del Beigua