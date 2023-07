Meteo, weekend con possibili temporali e abbassamento delle temperature

Ancora caldo nel weekend ma tutto sommato più sopportabile a causa di possibili temporali, probabili anche ad inizio della prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 21 e domani sabato 22 luglio

Cielo poco nuvoloso il mattino, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata con nubi cumuliformi anche imponenti. Possibili temporali, localmente anche forti con grandine, a macchia di leopardo su tutto il Nord Ovest e Liguria di Ponente dal pomeriggio. Domani tempo fotocopia con fenomeni temporaleschi più probabili sul settore meridionale e orientale del Piemonte.

Temperature in calo. Le massime saranno con valori compresi tra 26 e 31° C. Minime tra 19 e 22° C in pianura. Al mare massime saranno con valori compresi tra 28 e 30° C e minime tra 23 e 26° C

Il calo più marcato si avrà ad inizio della prossima settimana. Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Possibili raffiche nelle celle temporalesche.

Da domenica 23 a mercoledì 26 luglio

Nubi cumuliformi nel pomeriggio di domenica, con qualche possibile temporale sporadico. Nuova passata temporalesca lunedì. Colonnina termometrica in altalena con massime in calo soprattutto sul Piemonte meridionale.

Tendenza successiva

Cieli poco o al massimo irregolarmente nuvolosi con termometro estivo entro le medie di stagione.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni Nord-Ovest

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.