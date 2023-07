OSA: "Droni e tecnologie satellitari per avvistare gli incendi boschivi"

"Ci sono voluti diversi incendi, alcuni forse evitabili se si agiva prima, per convincere la Regione Liguria, con comodo, solo da domani, a decretare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi". Questo il commento dell'Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

"Il Decreto del Dirigente del Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale, come residui di potature, nonché l'utilizzo di mezzi che possono provocare scintille e attivare combustioni".

"In ogni ettaro di bosco muoiono, bruciati vivi o asfissiati, secondo una nostra stima, sulla base di dati dei carabinieri Forestali, almeno cinque milioni di insetti, da cinque a diecimila rettili ed uccelli e circa duecento mammiferi, i cui piccoli corpi sono quasi sempre distrutti e polverizzati dalle fiamme. E non se la passeranno molto bene, per lungo tempo, i superstiti che, fuggiti nelle aree vicine, si troveranno a competere con le popolazioni originarie in ambienti che non conoscono, correndo seriamente il rischio di morire di fame".

OSA si augura che siano al più presto attivati droni o sistemi satellitari di avvistamento degli incendi e si regolamenti l’accesso di auto e moto alle zone boschive, quantomeno durante il periodo di dichiarata grave pericolosità come l’attuale: "Un fuoristrada o un mezzo da motocross con una cattiva combustione ed una marmitta sporca possono essere, al di là dei casi di dolo, facile innesco della vegetazione secca ai margini delle strade di campagna. Forse potrebbe essere utile rendere obbligatori filtri antifiamma sugli scappamenti".

"Invitiamo infine chi ama gli animali alla vigilanza attiva e ad iscriversi alle squadre antincendio: un incendio non minaccia soltanto la vita umana e gli alberi, ma è sempre un’autentica mattanza per gli altri esseri viventi", concludono dall'OSA.