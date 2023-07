Turbata la pace del "Leone" di Capo Noli. Lo scoglio imbrattato con la vernice

Da migliaia di anni se ne sta lì, sulla scogliera tra Varigotti e Finale, in quiete ad aspettare il ritorno della sua amata. Una pace turbata, alcuni giorni fa, da vandali che hanno deciso di imbrattarlo con una scritta in vernice rossa.

Stiamo parlando del Leone di Capo Noli, dove purtroppo la leggenda che lo attornia si è mischiata ora con la cronaca.

Lo scoglio che ricorda la testa di un leone protesa in un ruggito, quello teso a richiamare la sua amata leonessa rimasta sulle lontane coste dell'Africa nord sahariana, è uno dei punti panoramici e paesaggistici più tipici della nostra riviera. Un esempio di bellezza naturale quasi venerato dai locali ma per il quale stavolta non vi è stato rispetto.

LA LEGGENDA

Secondo i racconti tramandati di generazione in generazione, la roccia non sarebbe solamente un gioco delle forze della natura che avrebbero plasmato con questa particolare forma uno scoglio.

La leggenda affonda le sue radici nel I secolo, quando Noli era un'antica Repubblica Marinara e le sue navi, prima di essere coinvolte nelle crociate, battevano il Mar Mediterraneo portando avanti gli affari commerciali della loro terra. Fino all'Africa.

Nell'equipaggio di esse si trovava Leone, marinaio curioso di scoprire come fossero realmente questi animali che vivevano dall'altra parte del mare e di cui portava il nome.

Dopo anni di viaggio in cui quest’idea lo allettava sempre di più, riuscì così a raggiungere il Marocco spingendosi alla ricerca del "re della savana". Quando li vide dal vero, gli piacquero talmente tanto che decise di portarne uno con sé a tutti i costi. Solo dopo aver convinto i suoi compagni di viaggio e alcuni cacciatori della zona, riuscì a catturare un giovane e robusto leone, e lo mise in una gabbia per caricarlo sulla nave.

Durante il viaggio di ritorno, che durò anch’esso qualche anno, il leone dovette nutrirsi di carne fresca e questo costò molto al giovane marinaio. Rientrati a Capo Noli, il leone venne messo in una gabbia più ampia sulle alture delle Manie in modo che il marinaio Leone potesse chiamare amici e parenti per far ammirare questo fantastico esemplare.

Il leone non smetteva mai di ruggire, non per aggressività, ma per mancanza della sua compagna da cui era stato separato, che dalle spiagge del Marocco, lo chiamava. Una notte, sentendo sempre più forti i lamenti della leonessa, nonché la sua amata, riuscì a fuggire dalla gabbia e si spinse verso le rocce di Capo Noli continuando a ruggire.

Un mago che viveva nelle vicinanze del mare, infastidito da quei lamenti e preso dalla rabbia ordinò al leone di smettere di ruggire ma il leone continuò imperterrito. Ormai spazientito, il mago fece un incantesimo e il leone non si sentì più; Lo trasformò in pietra, rimase così, immortalato a picco sul mare a guardare verso la propria casa.