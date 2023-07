Savona, il Comune ristruttura tre alloggi sfitti da destinare a edilizia residenziale pubblica

Tra gli immobili in disponibilità di Arte Savona ci sono tre alloggi sfitti in largo Tissoni, e di proprietà del Comune, che hanno bisogno di un intervento di ristrutturazione, adattamento e riqualificazione. L'intervento li dovrà rendere disponibili a 9 inquilini in condizioni di disabilità , nell'ambito della progettazione del Pnrr per la missione “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Il comune con il distretto Sociosanitario n. 7 Savonese ed altri enti, ha presentato un progetto per aver e risorse del Pnrr per fare l'intervento. E' stato previsto un finanziamento di 635.000 euro, poi rimodulato per 536.249 euro che il . I lavori saranno realizzati da Arte Savona sono riferiti alla manutenzione straordinaria (impiantistica ed edilizia) e di adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche dei tre alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in largo Tissoni ai civici 6.

Tra gli interventi ci sarà anche la sostituzione dell’impianto ascensore finalizzato al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; L'investimento ha l'obiettivo specifico di aumentare l'autonomia delle persone disabili, con limitate capacità motorie, fisiche, psichiche e sensoriali. fornendo inoltre servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica e la domotica.