Investono un ciclista a Varigotti col furgone e scappano: turisti francesi denunciati dalla Polizia locale

Domenica di lavoro intenso, come sempre accade nel bel mezzo della stagione estiva e in particolare nei fine settimana di luglio e agosto, per la Polizia Locale di Finale Ligure, quest'oggi impegnata in un intervento durato diverse ore e cominciato alle 8 del mattino.

Una pattuglia che si trovava a Varigotti, impegnata nella prevenzione del parcheggio selvaggio a Malpasso e nel controllo del transito dei bus che trasportano i vacanzieri, è stata mobilitata dalla centrale operativa dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente verificatosi lungo la strada con un furgone che ha urtato una persona in bicicletta e ha continuato la sua corsa senza prestarle soccorso.

Prontamente giunti sul posto, vista appunto la vicinanza del presidio, gli agenti del comando finalese hanno trovato la vittima a terra insieme alla sua bicicletta, ma senza alcuna traccia del furgone responsabile.

Con l'aiuto dell'investito e dei pochi testimoni presenti, vista l'ora del sinistro, sono stati raccolti alcuni dettagli sul veicolo, incluso il colore bianco e una parte della targa.

Grazie al sistema di lettura targhe, la Polizia Locale ha quindi dedotto che il furgone non avesse ancora lasciato il territorio comunale: a quel punto sono state mobilitate tutte le pattuglie disponibili per individuare il responsabile. Dopo alcune ricerche l'intuizione del capo turno si è rivelata corretta, poiché poco dopo è stato trovato un furgone con targa francese corrispondente alla segnalazione e con segni di urto nella parte frontale, tutto in linea con la descrizione fornita dalla vittima e dai testimoni.

Il furgone è stato posto sotto piantonamento fino al ritorno dei suoi occupanti, avvenuto circa due ore dopo. Gli occupanti, tutti cittadini francesi, sono stati invitati a seguire gli agenti presso il Comando di via Ghiglieri, dove hanno poi ammesso, una volta messi alle strette, le proprie responsabilità. Tuttavia, non sono stati in grado di fornire una spiegazione convincente per il loro allontanamento dal luogo dell'urto né tantomeno i documenti del veicolo.

A quel punto i protagonisti della vicenda sono stati accompagnati in Questura a Savona (prassi per i cittadini stranieri) per il fotosegnalamento, quindi denunciati per lesioni stradali e omissione di soccorso, mentre per il furgone è stato coinvolto anche il Centro di Cooperazione Internazionale di Ventimiglia per risalirne alla proprietà.

Questo è il secondo caso in una settimana di incidente con allontanamento dal luogo del sinistro a Varigotti, ma grazie all'efficace intervento della Polizia Locale di Finale, in entrambi i casi i responsabili sono stati individuati e denunciati.