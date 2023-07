L'impresa per aiutare un amico, ce l'ha fatta Alberto Zuccarelli: da Savona al Monviso in 32 ore

Savona-Monviso in circa 32 ore. Ce l'ha fatta, ieri intorno alle 13, Alberto Zuccarelli a raggiungere la vetta della montagna più alta delle Alpi Cozie.



36 anni, massaggiatore e runner tesserato nella Podistica Savonese, era partito nelle prime ore del mattino di sabato per cercare di aiutare l'amico Carlo.



162 km, 5500 metri di dislivello, di corsa per cercare di raccogliere una cifra che possa permettergli di dare una mano a pagare le costose cure di cui ha bisogno l'amico, anche lui grande appassionato di atletica leggera, rimasto vittima di un incidente stradale.



In una due giorni ha tentato quindi l'impresa (attraversando la Val Bormida, il cuneese per arrivare alla Val Varaita), che ha un valore benefico e affettivo più che importante supportato anche da diversi amici che lo hanno accompagnato.



Qui https://www.gofundme.com/f/carlo-e-il-re-di-pietra-io-ci-metto-le-gambe?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=facebook per aderire alla raccolta fondi, rinominata "Carlo e il re di pietra", lanciata sulla piattaforma Go Fund Me.