Siccità, il sindaco di Giusvalla firma l'ordinanza anti-spreco: "Non piove da tempo, le sorgenti sono in calo"

"Le sorgenti sono in calo. Da tempo non piove, comunque per ora, toccando ferro, la situazione è sotto controllo". Il sindaco di Giusvalla Marco Perrone analizza la situazione idrica nel comune valbormidese.

"Si tratta di un problema nazionale - aggiunge il primo cittadino - Nei giorni scorsi ho firmato un'ordinanza cautelativa per sensibilizzare la popolazione ad un uso responsabile dell'acqua", aggiunge Perrone.

Il provvedimento vieta l'utilizzo della risorsa idrica per irrigare e innaffiare orti, colture agricole, giardini e prati, nonché il lavaggio di veicoli a motore e il riempimento di piscine.

"L'approvvigionamento è consentito esclusivamente per uso domestico e igienico. Per quanto riguarda il riempimento delle piscine, in caso di controlli potrà essere richiesta la fattura di acquisto dell'acqua", conclude Perrone.