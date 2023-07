Operazione "Mare Sicuro", controlli della Guardia Costiera: sanzioni per oltre 10 mila euro

Proseguono senza interruzione i controlli da parte della Guardia Costiera del Circondario Marittimo di Loano/Albenga.

Nell'ultima settimana i militari sono stati impegnati nel rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare e nella sicurezza della navigazione in mare, a tutela dei bagnanti, diportisti e utenti del mare in generale. Nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro" sono state accertate e contestate sanzioni per oltre 10 mila euro.

In particolare, otto strutture ricettive hanno ricevuto sanzioni per non aver rispettato l'ordinanza di sicurezza balneare, mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti. Quattro unità da diporto sono state multate per aver ormeggiato in modo scorretto, violando le norme sullo specchio acqueo riservato alla balneazione.

La Guardia Costiera ha anche preso provvedimenti contro due imbarcazioni da diporto utilizzate illegalmente per attività di noleggio, che hanno violato le normative di sicurezza marittima.