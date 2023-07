Paura sul volo Malpensa-New York colpito dalla grandine, a bordo anche due pietresi: "Sembrava di essere sotto i colpi di una mitragliatrice"

Aereo colpito dalla grandine, paura sul volo per New York

Tanta paura ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio per i passeggeri del Boeing della Delta Airlines partito da Malpensa stamane con destinazione New York e poi deviato, a causa del maltempo che ha causato danni al velivolo, su Roma Fiumicino dove è atterrato alle 13.55.A bordo del Boeing 767-300 della Delta Airlines 185, decollato dall'aeroporto milanese alle 12.50, anche due persone residenti a Pietra Ligure: Maria Teresa Bergamaschi e Giuseppe Cannarile.

"Una brutta esperienza - commentano dall'aeroporto romano dove si trovano in questo momento in attesa di poter riprendere il loro viaggio verso gli States - dopo dieci minuti dal decollo, un violento temporale ha avvolto il nostro aereo: oltre alle turbolenze abbiamo avvertito i colpi fortissimi della grandine, non è stata una grandinata normale sembravano come spari di una mitragliatrice".

"Il comandante ci ha comunicato poi dell'atterraggio a Roma senza creare ulteriori panico rispetto a quello che già era ben presente tra i passeggeri e adesso siamo qui sperando di poter volare direttamente su Boston, la destinazione finale del nostro viaggio senza dover fare scalo a New York", concludono sottolineando come ingenti siamo stati i danni riportati dall'aereo.

"Il volo - ha comunicato la compagnia Delta - è stato dirottato su Roma "dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo", con l'atterraggio avvenuto "in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente".

"L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale", precisano dalla compagnia.