"Parole ubikate": il 26 luglio a Savona arriva Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

Mercoledì 26 luglio, nell'ambito della rassegna "Parole ubikate", a Savona arriva il fondatore di Slow Food Carlin Petrini per parlare di beni comuni e transizione ecologica.

Appuntamento alle ore 21.15 in Piazza Sisto IV (in caso di pioggia l'incontro si terrà nell'atrio del Comune) con la presentazione del libro " Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità " (Slow Food editore). Introdurrà Renata Barberis, ingresso gratuito.

L'iniziativa è a cura della libreria UBIK e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca.

Che il modello alimentare-economico attuale sia insostenibile per la Terra, ce lo conferma la realtà, tra ingiustizie sociali e cambiamenti climatici. Se la classe politica tentenna di fronte alle virate di sistema che sarebbero necessarie, deve essere la società civile a prendere le redini in mano per dare vita a un nuovo paradigma: quello dei beni comuni, della transizione ecologica, di un coinvolgimento attivo.

In questo libro Carlin Petrini (fondatore di Slow Food, l'organizzazione si occupa della salvaguardia della cultura e delle tradizioni culinarie locali, nonché Ambasciatore Speciale della FAO in Europa) si confronta in modo inedito e stimolante con l'economista e gesuita Gaël Giraud. Ne nasce un libro illuminante e ricco di proposte concrete per dare un futuro al pianeta che abitiamo.